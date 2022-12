Passation de service : Quand on sent un « Garouwalé »

Il n’y avait sans doute pas malice de sa part mais hier, en faisant le bilan de son action à la tête de l’OFNAC durant ses six ans de présidence, Seynabou Ndiaye Diakhaté a dû frustrer sans s’en rendre compte son successeur à la tête de cet office antifraude et anticorruption. En disant ceci : « 1.836 plaintes ont été reçues à l’OFNAC en 2022, 73 ordres d’ouvertures d’enquêtes ont été signés, une quarantaine de dossiers issues des activités d’investigations ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites dont 35 dans la période de 2016 -2022 ». Or, à la tête de ces autorités judiciaires chargées de l’enquête, il y avait, entre 2016 et 2021, un certain Serigne Bassirou Guèye qui n’est autre que…le nouveau président de l’OFNAC.



Serigne Bassirou Guèye qui avait mis son coude s’il n’avait pas roupillé sur la pile de dossiers de corruption présumée que lui transmettait celle dont il vient de prendre la succession à la tête de l’OFNAC. Et n’avait donc poursuivi aucun de ces ripoux présumés. Avouez que, même s’il ne s’est pas agi de « garouwalé », l’ancienne autorité judiciaire chargée des poursuites Serigne Bassirou Guèye a dû se sentir dans ses souliers ! C’est en tout cas un tel Monsieur bienveillant avec lesdits ripoux qui vient de prendre la tête de l’OFNAC. Gageons que les corrompus vont trembler.

LeTémoin

