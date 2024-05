Passation de service à l’AIBD : Bamba Dieye renouvelle sa gratitude envers le Président M. Bassirou Diomaye Faye et son PM Posté sur X , dans son message sur la assation de service à l’AIBD qui s’est tenu hier, : Cheikh Bamba Dieye son nouveau Directeur Général a renouvelé sa profonde gratitude envers le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier Ministre. On post sur X :

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2024 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi 10 mai, nous avons effectué la cérémonie de passation de service au sein de la direction générale de l’aéroport @AIBDsa



. Tout d’abord, je renouvelle ma profonde gratitude envers le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier Ministre, M. Ousmane Sonko, pour le choix porté sur ma personne, mais également envers notre ministre de tutelle, M. El Malick Ndiaye: j’en prends toute la mesure.



Je suis honoré de prendre les rênes de cette institution prestigieuse et déterminé à y apporter de nouvelles idées et initiatives pour répondre aux défis et opportunités à venir.



Je suis impatient de travailler avec chacun d’entre vous pour assurer un avenir brillant pour AIBD SA.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook