Passation de service à l’APS : Momar Diongue s’engage pour l’innovation et le développement

Le nouveau directeur général de la Société nationale-Agence de presse sénégalaise (SN-APS), Momar Diongue, a fait part, vendredi, de son ambition de doter l’agence d’un siège, qu’il a cité parmi ses priorités, à côté de la recherche de ressources additionnelles pour venir en appoint à la subvention de l’Etat.



‘’L’APS ne peut continuer à jouer pleinement son rôle sans disposer elle-même d’une belle vitrine. Vous conviendrez donc avec moi que la structure doit étrenner son propre siège”, a dit Momar Diongue lors de la passation de service avec son prédécesseur, Thierno Ahmadou Sy.



”Bien que mon prédécesseur avait engagé des actions dans ce sens, vous pouvez compter sur moi pour prendre ce dossier à bras-le-corps et que le siège voit rapidement le jour”, a-t-il ajouté.



‘’J’ai également érigé en priorité la recherche de ressources additionnelles pour venir en appoint à la subvention de l’Etat. Nous devons en effet être inventifs pour faire de l’évènementiel aussi bien un générateur d’informations qu’un formidable instrument de levée de fonds pour accroître le budget de fonctionnement’’, a-t-il poursuivi.



Il a notamment évoqué la mise en œuvre de stratégies devant permettre de “multiplier les partenariats avec les structures publiques et privées dans le but d’acquérir des moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise’’.

Le directeur général a également félicité son prédécesseur, Thierno Ahmadou Sy qui, selon lui, malgré son “bref passage fort remarquable” à la tête de l’agence, a su avec son équipe, secouer le cocotier APS grâce aux efforts consentis dans une perspective d’innovation de la boîte.



‘’Mon prédécesseur a bien réussi une innovation majeure en misant sur le numérique et la digitalisation qui ont permis à l’APS de faire un grand bond en avant, aussi bien dans la collecte et la diffusion de l’information qu’en termes de visibilité’’, a encore fait valoir M. Diongue.



Il a promis de ”renforcer cette dynamique pour continuer à être au diapason de l’évolution du secteur des médias’’.



Il s’est dit également engagé dans la ”défense des intérêts matériels et moraux du personnel’’.



Le directeur sortant de l’APS, Thierno Ahmadou Sy, a félicité son successeur, qu’il a invité à faire mieux pour garder jalousement la position si noble que l’Agence de presse sénégalaise a toujours occupée dans le paysage médiatique africain et dans le monde.



