Passation de service à l’OLAC : La nouvelle directrice Diarra Sow, installée dans ses fonctions La salle de réunion de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal a été trop petite pour accueillir ce beau monde venir assister à la cérémonie de passation de service entre l'ancien directeur de l'Olac Alioune Badara Diop et la nouvelle patronne des lieux Diarra Sow. Parents, amis et sympathisants ont effectué le déplacement rendant hommage au directeur sortant après de nombreuses années passées à la tête de cette structure et félicitant ou encourager celui entrant pour ses nouvelles tâches qui l'attendent.

Et, c'était l'émotion qui se lisait sur tous les visages au moment de la passation de témoin entre les deux concernés. Moment choisi par la nouvelle directrice générale de l’Office des lacs et cours d’eau du Sénégal pour assurer de sa volonté de mener à bon port cette boîte et essayer de relever les défis qui l’attendent, comme celui de la remobilisation des ressources en eau, notamment l'autoroute d'eau, et le renforcement des lacs et cours d’eau afin de participer au développement du pays et notamment dans le Ferlo qui, selon elle, joue un rôle très important dans l'objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire et plus précisément l'autosuffisance en riz.



Et pour atteindre cet objectif, Diarra Sow dit compter sur l'appui de tout le personnel de la boîte et notamment sur les services du ministère de hydraulique et autres services qui, selon elle, vont apporter leurs concours à la réussite de ses missions. La Directrice générale de l'Olac Diarra Sow n'a pas manqué à cette occasion à manifester sa gratitude à l’endroit des plus hautes autorités du pays, notamment le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhare Faye, pour la confiance placée en elle en la nommant à la tête de l’OLAC.



Elle s’est engagée à mener à bien cette mission en essayant d'innover et apporter sa touche pour la réalisation du projet de référentiel des politiques publiques du nouveau gouvernement du Sénégal avant de faire part de son ouverture envers le personnel de l’OLAC qu’elle invite à un sursaut patriotique en ayant à l’esprit l'engagement, la determination, l'abnégation mais surtout l’amour du travail bien accompli.



Auparavant, Alioune Badara Diop directeur général sortant, en présence du président du conseil d'administration Souleymane Barka Ba, avait souhaité bonne chance à la nouvelle patronne pour ses chantiers qui l'attendent à la tête de l'Olac qui, selon lui, a enregistré des avancées très considérable. Avant de remercier le Président Macky Sall pour la confiance placée en lui depuis 2017.



Adama Sall (Saint-Louis)



