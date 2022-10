Passation de service à la Poste: Bibi Baldé fait faux bond à l’assistance

Mohamadou Diaité est désormais le nouveau Directeur général de la poste. Il vient d’occuper le fauteuil de Abdoulaye Bibi Baldé ce lundi. Pour une rencontre prévue à 11h, l’assistance était obligée de patienter jusqu’à 13 heures.



Selon les indiscrétions, Abdoulaye Bibi Baldé qui n’a pas voulu venir dans la grande salle pour faire la passation de service, a reçu le nouveau Directeur Mouhamadou Diaité dans son ancien bureau de la poste. L’ancien Directeur général aurait quitté les lieux, avant la cérémonie de passation.



A retenir, Mohamadou Diaité est un inspecteur des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle. Il a aussi servi comme Directeur de l’Administration et du personnel à la Direction générale des Impôts et des Domaines.