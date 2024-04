Passation de service au Ministère de l’Intérieur: Makhtar Cisse passe le témoin à Jean Baptiste Tine Au ministère de l’Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé, et Jean Baptiste Tine ont fait la passation de service dans une ambiance bon enfant. Le nouveau ministre a rendu hommage à son prédécesseur.

«La preuve, en un laps de temps très court, vous avez pu conduire avec brio les dernières élections qui, vous le savez tous, se sont déroulées dans une atmosphère particulière. Je vous souhaite plein de succès, mes prières de longévité et de santé », confie le général.



Mokhtar Cissé lui renvoie les mêmes éloges. «Le général Jean Baptiste Tine est un homme du sérail plus outillé que moi. Ce que je connais de mon successeur, c’est quelqu’un de calme, de compétent et juste.



Vu son parcours au sein de la gendarmerie, sa réussite dans la gestion de la sécurité intérieure ne souffre d’un doute», lance le ministre sortant de l’Intérieur.





