Passe d’armes entre Me Mbaye Guèye et l’UMS: Me Aliou Niane demande à« laver le linge sale en famille » L’ancien président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), Me Aliou Niane est sorti de sa réserve après la passe d ’armes entre le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye et la réplique de l’UMS, après ce qui est convenu d'appeler la jurisprudence Thione Seck et le règlement numéro 5 de l’Uemoa.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

« Il faut régler cette question dans la réflexion. Les avocats et les magistrats sont les principaux acteurs de la justice. Il faut réfléchir et apporter des solutions », a-t-il réagi sur la RFM. Et de poursuivre, « il ne faut pas s’engager dans une dynamique de déballage. Il faut laver le linge sale en famille ».



Me Mbaye Guèye avait accusé l’ancien ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba et le procureur de la République, d’avoir refusé d’appliquer le règlement numéro 5 de l’Uemoa à Khalifa Sall, pour annuler la procédure dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.



Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, avait soutenu que ces derniers avaient subi des pressions pour agir de la sorte. Il avait ensuite menacé de faire des déballages s’i jamais il est poussé à bout.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos