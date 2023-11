Passionnée de jeux de hasard : La prostituée joue, perd et vole la mise Bes-Bi- P. Niang est une travailleuse de sexe à Saly. Cette jeune femme a confié son enfant à sa maman pour mieux s’adonner à ses activités. Cette passionnée des jeux de hasard joue, perd et vole la mise. Et finit devant tribunal de Mbour.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 10:02

Vêtue d’une tenue traditionnelle, P. Niang, à la barre du tribunal d’instance de Mbour jeudi dernier, répondait des faits de vol. La prévenue aime les jeux de hasard. Pour gagner plus, la prostituée fait une mise de 45 000 FCFA. Malheureusement elle perd tout. C’est ainsi qu’elle use d’un subterfuge et profitant d’un manque de vigilance de l’opérateur, elle subtilise l’argent.



«Contrairement à ce que déclare la partie civile, je n’ai pas pris 45 000 FCFA mais plutôt 15 000. Je suis passionnée de jeux de hasard mais c’est mon état d’ivresse qui m’a poussée à miser autant. Je regrette mon acte», a avoué la prévenue.



«Vous devez savoir que sur dix joueurs, il n’y a qu’un seul qui gagne. C’est ce que vous perdez qui enrichit les gagnants. Et dans cette affaire, le seul perdant c’est vous, ce n’est pas la partie civile», lui rappelle le président.



Avant le verdict, le Tribunal, comme c’est souvent le cas, tient à sensibiliser, à éduquer. C’est dans cette veine que le parquet a tenu à faire savoir à la prévenue : «L’alcoolisme est dangereux, surtout pour une femme. Il peut vous causer le cancer. Vous avez intérêt à l’arrêter et vous occuper de votre enfant. C’est mieux pour vous et votre enfant que vous avez laissé entre les mains de votre maman.»



P. Niang a été condamnée à une peine de six mois avec sursis



