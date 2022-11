Pastef / Les Patriotes : Après Toussaint Manga, Daouda Guèye de Frapp y adhère

D’après le quotidien, « L’As », c’était lors d’une rencontre à cet effet, en présence des responsables de Pastef de Pikine dont Ibrahima Mbengue, Cheikh Aliou Bèye et des responsables nationaux du parti de Ousmane Sonko, dont Madièye Mbodj et Dr. Dialo Diop.



Une rencontre qui a servi de tribune à Daouda Guèye, pour faire le procès du régime de Macky Sall qui, selon lui, est secoué par des scandales en série. Daouda Guèye a fait savoir que Macky Sall est disqualifié pour un troisième mandat et qu’il est en fin de règne, pour avoir été mis en minorité aux dernières Législatives dans toutes les communes de Pikine.



L’activiste déclare que l’Apr est morte dans le département de Pikine, où il est incarné par les maires Abdoulaye Thimbo et Issakha Diop qui sont vomis par les populations. Il ajoute que la coalition Benno Bokk Yakaar est également en lambeaux à Pikine, depuis la nomination d’un ministre impopulaire, à savoir Pape Sagna Mbaye.