Pastef-Thiaroye: Matar Sylla s’autoproclame tête de liste

A quelque cinq jours de la date limite des dépôts de listes pour les élections législatives anticipées de novembre prochain, les batailles de positionnement font rage au niveau des bases des partis politiques. Et particulièrement au niveau de Pastef où les jeunes leaders s’entretuent pour se tailler une bonne place sur les listes électorales afin de pouvoir siéger à l’Assemblée nationale.



La banlieue dakaroise, et particulièrement la commune de Djiddah Thiaroye Kao, n’est pas en reste dans ces batailles de positionnement. Justement dans cette localité à très forte démographie, le jeune « patriote » Matar Sylla ou le président de la section Pastef du quartier Sante Yallah/Fass III s’est déjà autoproclamé tête de liste départementale. Il a été renforcé et encouragé dans sa position par les populations à travers des flyers et autres affiches ainsi libellés : « Aux frères et sœurs patriotes de la commune de Djiddah Thiaroye Kao du département de Pikine, nous membres de la cellule « Sante Yallah » avons décidé à l’unanimité d’investir le frère Matar Sylla comme notre candidat aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ce choix est le résultat d’un engagement acharné, d’une légitimité et d’une popularité sans commune mesure. Ensemble pour la victoire ! » lit-on sur ces flyers et affiches.



Une chose est sûre ! Le Premier ministre Ousmane Sonko aura du mal à trancher dans toutes ces guerres fratricides entre « patriotes » !



LeTémoin