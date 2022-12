Pastef dans la tourmente: Fadilou Keïta, sous mandat de dépôt, a passé sa première nuit à Rebeuss

Fadilou Keïta a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 09 décembre 2022. Il avait bénéficié d'un retour de parquet ce jeudi.



Le membre du Directoire de Pastef et Coordonnateur du Nemeeku Tour, a passé sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss.



Pour rappel, le fils de l'ancienne directrice de l'Ofnac, Nafi Ngom Keïta, a été arrêté ce mercredi 07 décembre 2022 après un post sur sa page Facebook accusant l’État du Sénégal dans la disparition du gendarme Didier Badji et de son ami, Sergent Fulbert Sambou dont le corps sans vie a été repêché près des falaises du Cap manuel.



À cet effet, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255 du code pénal