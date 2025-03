Patrice Motsepe réélu président de la CAF, Eto’o au Comex, Yahya à la Fifa

Patrice Motsepe rempile tranquillement pour un deuxième mandat de quatre ans à la tête de la Confédération africaine de football. Seul candidat à sa succession, le Sud-africain a été réélu sobrement, ce mercredi, « afin de poursuivre l'agenda de développement du football africain », a annoncé la CAF. Tenue en présence du président de la Fifa Gianni Infantino, cette assemblée générale au Caire a un peu redessiné le visage de la CAF.



Au comité exécutif d’abord, où Samuel Eto’o fait une entrée remarquée, après une candidature rejetée au départ. Étant le seul candidat en lice de l’Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac), le Camerounais a été même élu par acclamation. Mais selon nos informations, Eto’o ne remplacera son compatriote Seidou Mbombo Njoya au poste de vice-président de la CAF, malgré une proposition de Motsepe. L’ancien joueur de 44 ans aurait laissé la place à son aîné gabonais, Pierre-Alain Mounguengui (67 ans). Le président de la Fédération camerounaise de football devrait hériter de la présidence d’une commission. Il siégera au Comex, aux côtés de la Congolaise Bestine Kazadi Ditabala, de facto 5e vice-présidente de la CAF, en remplacement de la Comorienne Kanizat Ibrahim.



Le renouvellement des six postes africains au Conseil permanent de la Fifa, a ensuite réservé des surprises et fait des déçus. L’Égyptien Hany Abou Rida, le Marocain Fouzi Lekja, ont réussi à conserver leur siège, mais pas le Nigérian Amaju Melvin Pinnick. Le Nigérien Djibrilla Hima Hamidou, connu sous le nom de « Colonel Pelé », a créé la surprise en récoltant 35 voix sur 53, pour décrocher son siège à la Fifa. Le Mauritanien Ahmed Yahya avait également le sourire de l’heureux élu, mais pas son voisin, le Sénégalais Augustin Senghor, qui a connu une grosse désillusion, avec seulement 13 voix récoltées. Chez les femmes, la Comorienne Kanizat Ibrahim succède à la Sierra-léonaise Isha Johansen.



Les nouveaux membres du Comité exécutif de la CAF : Walid Sadi (Algérie), Wallace John Karia (Tanzanie), Kurt Okorako (Ghana), Bestine Kazadi (Congo), Mustapha Raji (Liberia).



Les six représentants de la CAF au Conseil de la Fifa : Djibrilla Hima Hamidou (Niger), Fouzi Lekjaa, (Maroc), Souleiman Hassan Waberi (Djibouti), Hany Abou Rida (Égypte), Ahmed Yahya (Mauritanie), Kanizat Ibrahim (Comores).











Rfi