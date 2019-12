Patrick Vieira : « Mané mérite mieux que la 4e place au ballon d’or » L’entraîneur de Nice (élite française), Patrick Vieira, juge que l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané mérite mieux que la 4e place qui lui est revenue au classement du dernier Ballon d’or France football 2019.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

« Je trouve cela injuste par rapport à ce qu’il a fait, par rapport au nombre de matchs qu’il a joués, par rapport au nombre de fois où il a été décisif », a déclaré l’ancien milieu de terrain des Bleus, natif de Dakar, dans un entretien avec RFI.

« Les implications qu’il a eues dans les buts, mais surtout la manière dont il s’est comporté sur le terrain… Je pense qu’il méritait beaucoup plus que cette 4e place », a indiqué le technicien, parrain d’une association s’occupant d’enfants talibés au Sénégal.

Il est revenu sur le sens de son soutien à cette association, de par ses origines sénégalaises, le fait qu’il soit parti « très tôt » du Sénégal, sans compter le message selon lui véhiculé par ladite association.

« Venir en aide aux enfants qui ont besoin d’être soignés, qui ont besoin d’être éduqués, qui ont besoin d’être guidés tout simplement… Et par rapport à l’expérience de vie que je peux avoir, cette association représente mes valeurs », a-t-il dit.

« Quand je suis retourné au Sénégal, après vingt ans, ce qui m’avait vraiment choqué, c’était le nombre d’enfants qu’il y avait dans la rue en train de mendier. C’est-à-dire les talibés. Et ce sont des enfants qui sont exploités, ce sont des enfants qui ont besoin de continuer à rêver et ce sont des enfants qui ont besoin de nos aides », a-t-il insisté.

Patrick Vieira fait partie des fondateurs de l’institut Diambars lancé sur les fonts baptismaux en 2003 et qui a permis l’émergence de plusieurs internationaux sénégalais, dont Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Pape Ndiaye Souaré (Troyes, France) ou Pape Alioune Ndiaye (Trabonzspor, Turquie).

Aps



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos