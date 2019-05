Patrimoine national: Le TER, une propriété exclusive du Sénégal Au titre de texte législatif, le conseil des ministres a adopté, hier, le projet de loi portant autorisation de la création de la société nationale de gestion du patrimoine du Train Express régional « SEN- TER ». Un pas de plus, souligne le quotidien Kritik, dans la matérialisation de cet investissement stratégique dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui consacre la société gestionnaire devant assuurer la bonne marche de ce projet de 656 milliards de F CFA.

Écologique et rentable, le TER Dakar-Diamniadio est l’une des principales réussites du Plan Sénégal émergent. Emblématique du septennat de Macky Sall, il s’est matérialisé concrètement le 14 janvier avec un voyage inaugural de Dakar à Diamniadio. L’exploitation commerciale de cette ligne de 36 km ne devrait cependant être effective que dans six mois, le temps d’achever l’ensemble des travaux.

Le TER conçu pour desservir en 45 minutes le nouveau pôle urbain de Diamniadio, au sud de la capitale, afin de décongestionner celle-ci et de faciliter

les trajets dans toute l’agglomération. Plus tard, un second tronçon, de 19 km, reliera Diamniadio à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD). Etant un transport de masse bimode (électricité et diesel) qui polluerait cinq fois moins qu’un véhicule routier. De fait, le TER assurera uniquement un trafic de voyageurs (estimé à 115000 personnes parjour), dans le but de décongestionner la capitale.



