Patriotes du Pastef arrêtés lors de l'audition de Ousmane Sonko: Diop Taïf placé sous mandat de dépôt, Vito sous contrôle judiciaire Arrêtés depuis le mardi 6 décembre lors de l'audition sur le fond de Ousmane Sonko, ces deux jeunes patriotes Lamine B. Diop alias Taïf et Ousmane Diouf alias Vito, ont été finalement édifiés hier sur leur sort, par le juge d'instruction du 3e cabinet.

Depuis lors, ces militants de Pastef valsaient entre le violon de la police et la cave du Palais de justice Dakar. Ils ont été entendus hier, en présence de Me François Kandjack Senghor.



Ils sont inculpés du chef de l’article 80 du code pénal. Lamine B. Diop alias Diop Taïf est placé sous mandat de dépôt et Ousmane Diouf alias Vito, est sous contrôle judiciaire.



Pour rappel, ces deux jeunes de Pastef ont été surpris en train de faire un live par un garde pénitentiaire, vers les alentours de la prison de Rebeuss. On leur reproche d’avoir filmé les murs de la prison.



