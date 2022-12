Patte d’Oie Builders : Deux élèves interpellés pour trafic de haschisch

Selon des éléments de la Brigade de recherches des Parcelles Assainies, c’est au cours d’une patrouille effectuée dans leur secteur de compétence, précisément à la Patte d’Oie Builders, que leur attention a été attirée par l’attitude suspecte des susnommés. Au vu des limiers, les deux garçons ont jeté un sachet contenant deux boulettes de 10 grammes de haschich, avant de prendre la fuite.



Après une courte course-poursuite, les éléments de la Brigade de recherches de PA ont réussi à les interpeller. Face aux policiers, les mis en cause ont nié la paternité de la drogue trouvée près du lieu de leur interpellation.



D’après l’un des mis en cause, O. Diop, la drogue ne lui appartient pas. « J’ignore la provenance de cette drogue. Au moment de mon interpellation, je revenais de l’école. Sur les lieux, j’ai vu le nommé M. Ciss venir derrière moi, avant de prendre la fuite avec un certain Lahad. C’est ainsi que deux policiers se sont dirigés vers moi et m’on fouillé au corps sans rien trouver. Plus tard, ils ont ramené M. Ciss en m’interrogeant sur la provenance de la drogue », a essayé de se disculper l’adolescent, qui a reconnu cependant avoir été dans la même classe que O. Diop.



Quant à ce dernier, il explique sa présence sur les lieux de son arrestation, par une visite qu’il rendait à son ancien camarade de classe où il a trouvé un certain Lahad et deux autres individus en train de fumer du chanvre. Pris de peur à la vue des policiers, ils ont pris la fuite.

Tout en avouant fumer depuis quelques temps, M. Cissé dit ignorer la provenance de la drogue. Malgré leurs dénégations, les deux élèves dealers ont été arrêtés et déférés au parquet. L’enquête suit son cours.