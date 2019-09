Patte-d’Oie, Parcelles… : Un gang de baye-fall démantelé par la Dic

Le gang qui écumait les habitants de la Patte-d’oie, des Parcelles Assainies et de Cambérène a été démantelé par la Division des investigations criminelles (Dic). Ce gang de malfrat, auteur de plusieurs cas de vol de portables et de fortes sommes d’argent sur leurs victimes est composé de 5 Baye Fall, opérant toujours en réunion et avec usage d’armes blanches.



D’après l’Observateur, les 5 baye fall, poursuivis pour les délits d'association de malfaiteurs, vol commis avec les circonstances aggravantes de nuit, de réunion et coups et blessures volontaires, ont été déférés, hier lundi, au terme de leur garde à vue, au parquet.



