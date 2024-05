Paul Kagamé en visite de travail à Dakar : Les images de son arrivée à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor

À sa descente d'avion, le Président rwandais a été chaleureusement accueilli par le Président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye, avec tous les honneurs militaires, nous informe le portail officiel facebook de la présidence du Sénégal



Le Président Kagame va, durant cette visite de travail de 48 heures, avoir des entretiens avec le Chef de l’État dans le but de renforcer les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale entre les deux pays.



Voici les images de son arrivée et son accueil à Dakar