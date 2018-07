Paul Pogba rend hommage à Lionel Messi : «Ça fait plus de 10 ans qu'il est le meilleur footballeur au monde»

Lionel Messi a peut-être joué le dernier match de sa carrière avec l'Argentine samedi, à Kazan, contre la France (3-4), en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après le match, Paul Pogba a rendu à la «Pulga», son «idole», un vibrant hommage au micro de TF1.

«Ça fait plus de 10 ans qu'il est le meilleur footballeur au monde, a commencé le milieu de terrain français de Manchester United. Il est unique, il a une taille unique, ce qu'il fait avec le ballon, c'est unique, c'est un pur gaucher. Ce sera toujours une idole. J'avais perdu contre lui en finale de la Ligue des champions avec la Juventus (en 2015) et je suis content de l'avoir battu aujourd'hui.»

«Il doit être déçu, il doit être triste» «Les joueurs comme ça te font aimer le football, a encore lancé Pogba. Je pense qu'il va continuer à être le meilleur pendant plusieurs années et ce sera toujours un plaisir pour moi de le voir jouer. Il doit être déçu, il doit être triste, c'est peut être sa dernière (Coupe du monde), mais il restera toujours dans les têtes de chaque footballeur, chaque journaliste, chaque personne dans le monde entier.»







L'Equipe.fr



