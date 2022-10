Pauvre a. Ba, cocufié et agressé non content de s’envoyer en l’air avec l’épouse de son voisin, D. Diallo le poignarde ! Après avoir découvert des messages vocaux que sa femme échangeait avec son amant, le sieur Amadou Diallo a piqué une colère noire…

Le plaignant, A. Ba, habite dans le même quartier que le mis en cause, M. M. Diallo. Celui-ci fait le cour depuis trois ans à la femme du sieur Ba. N’en pouvant plus de voir Diallo roder autour de sa douce moitié, le mari cocu lui a plusieurs fois demandé de laisser tranquille son épouse. Mais à chaque fois, le mis en cause le menaçait et l’abreuvait d’injures.



Et l’autre jour, aux environs de 23 heures alors que Ba s’apprêtait à aller au lit, il a demande à son épouse de lui remettre son téléphone afin qu’il lui télécharge quelques sons musicaux. C’est dans ces circonstances que le mari découvre un message vocal dans lequel l’amant demandait à son épouse de le retrouver dans la chambre d’un de ses amis. Interpellée à propos de ce message compromettant, l’épouse refuse de répondre, entre dans une colère noire et a entrepris de quitte le domicile conjugal avec le fils cadet du couple.



Le mari a voulu récupérer son enfant mais la dame s’est éloignée en courant. Un taximan, qui suivait de loin la situation, a ainsi tenté de raisonner la dame, lui conseillant de retourner à la maison après s’être renseigné auprès de l’époux sur l’origine de leur différend tout en lui conseillant de déclarer l’affaire à la police.



Et c’est au moment où il rebroussait chemin pour récupérer sa moto afin d’aller au poste de police que l’amant de son épouse s’est rué sur lui avec un couteau dans une main et une paire de ciseaux dans l’autre. Bien qu’il ait essayé de se défendre, le mis en cause a réussi à lui donner un coup de couteau sur la tête. C’est alors que le mari cocu s’est mis à crier en appelant au secours.



Le taximan et les personnes présentes sur les lieux se sont alors interposés. Tout ce beau monde a été conduit au poste de police par le très disponible taximan. Face aux policiers, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, notamment le fait de sortir avec l’épouse du malheureux.



Pour se défendre, il soutient avoir rompu avec la dame qui le harcelait. « Elle s’était présentée dans ma chambre pour s’attaquer à ma copine en la mordant après avoir cassé son portable. Nous avons rompu mais elle n’accepte pas cette séparation », s’est mollement défendu M. M. Diallo qui a été arrêté et déféré au parquet où il sera fixé sur son sort

Le Témoin



