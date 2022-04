Pay-per-view / La position très claire de Balla Gaye 2 : « Si je savais que le PPV allait fonctionner comme ça, j’allais rediscuter mes quatre contrats avec Gaston Mbengue » «En ce qui me concerne, j’estime que le PPV est une bonne chose. Ça permet aux lutteurs de gagner beaucoup plus d’argent. Si je savais que le PPV allait fonctionner comme ça, j’allais rediscuter mes quatre contrats avec Gaston Mbengue (…) Mais la prochaine fois, le promoteur qui m’engagera, on va discuter du PPV et parapher un contrat en bonne et due forme. Ce sera du 50-50».



Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

« Dans un combat de lutte, il doit y avoir du PPV. Lors du dernier combat organisé par Gaston Mbengue, s’il n’y avait pas le PPV, il allait se casser les dents. Il va aller où ? Où sont les sponsors ? On ne les voit plus. La lutte a besoin du PPV pour exister. Le jour où les Sénégalais comprendront ce qu’est le PPV, ce sera dans l’un intérêt du lutteur, du promoteur et le peuple. »











IGFM

