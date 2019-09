Pays-Bas : Un footballeur tué à Amsterdam

Le défenseur hollandais du club Alphense Boys, Kelvin Maynard, a été assassiné hier soir (mercredi) à Amsterdam par deux hommes armés, rapporte le média The Telegraaf.



Selon plusieurs témoignages, le latéral droit de 32 ans, poursuivi par deux hommes à moto, tentait de les semer en se cachant dans une caserne de sapeur-pompier dans la capitale hollandaise. Cependant, les deux assassins ont déchargé leurs armes sur sa voiture et il n’a pas survécu à ses blessures.



Formé à Volendam, Kelvin Maynard a porté les couleurs du FC Emmen, d’Anvers, de Burton Albion, de Spakenburg et des Quick Boys. Il avait rejoint Alphense Boys (quatrième division néerlandaise) cet été.





