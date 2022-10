Pays exportateurs de pétrole: Gestion de l’incertitude et la transition énergétique

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

Les politiques budgétaires en Afrique subsaharienne se heurtent de manière récurrente à la volatilité des cours des produits de base, dans la mesure où les mannes de recettes alimentent les dépenses de nature procyclique.



D’après le rapport du Fonds monétaire international, les excédents budgétaires allant jusqu’à 1 % du PIB par an permettraient aux pays exportateurs de pétrole d’accumuler des réserves suffisantes pour se prémunir contre les gros chocs sur les prix.



En outre, la situation est compliquée par le fait que les pays du monde entier s’attachent à réduire leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles : dans ce contexte, les pays de la région devront minutieusement planifier leur transition et faire face aux coûts d’ajustement en s’appuyant sur de solides cadres budgétaires à moyen terme et des politiques propices à l’essor du secteur privé.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook