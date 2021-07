Paysage médiatique à la veille de la distribution du fonds d’Aide à la presse: Il pleut des journaux et des sites Coïncidence troublante ! En cette veille annoncée de distribution de l’aide annuelle à la presse, plusieurs publications quotidiennes sont apparues dans le paysage médiatique sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021

Les journaux poussent, pour paraphraser, comme des champignons. En effet, pas moins de quatre quotidiens sont créés par des hommes de medias détenant déjà des groupes de presse ou d’hommes d’affaires bien connus du milieu, pour avoir lancé dans le passé d’autres journaux.



Dans certains cas, c’est des gens inconnus du bataillon qui ont lancé leurs journaux. S’il s’agit pour la plupart de journaux d’informations générales, on peut dénombrer un, qui est spécialisé dans le domaine du sport, notamment de la lutte.



En outre, d’après "Exclusif", des quotidiens qui avaient suspendu leur parution, sont brusquement réapparus dans le paysage médiatique ces derniers temps. En ce qui concerne les sites, c’est à la pelle pour qu’ils sont lancés. Est-ce pour «redisparaître» après avoir empoché leur part d’aide ?



