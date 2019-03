Pds : Des membres du Comité directeur quittent le parti et rejoignent Madické Niang Des membres du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui avaient décidé de soutenir la candidature de Madické Niang lors de la dernière élection présidentielle, après le rejet de la candidature de Karim Wade, ont annoncé qu’ils quittent le Pds, ce lundi au cours d’une conférence de presse.

Moustapha Konté, membre du Secrétariat permanent du Pds, parlant au nom du groupe, est revenu sur les faits qui ont motivé une telle décision. Le porte-parole du jour, a regretté, « la campagne de diabolisation dont Madické Niang a fait l’objet depuis qu’il a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle. On a même dit que c’est le Président Macky Sall qui était derrière la candidature de Madické Niang, mais aujourd’hui, on sait derrière qui était Macky Sall ».

Mais la goutte qui a fait déborder le vase selon Moustapha Konté et ses camarades, c’est « la lettre adressée par Oumar Sarr à l'Assemblée nationale pour demander le retrait du poste de député de Me Madické Niang. Un geste de méchanceté inadmissible ». Mais, souligne Moustapha Konté, « Madické Niang ne s’accrochera jamais à un poste de député, malgré le rôle majeur qu’il a joué lors des dernières élections législatives dans les rangs du Pds ».

