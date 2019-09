Pds Kaffrine : Babacar Gaye, accusé de trahison est exclu de la fédération départemental

Lundi 2 Septembre 2019

Le professeur Babacar Gaye a été destitué de son poste de Secrétaire général de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Kaffrine. Ces camarades l'accusent d'avoir trahi le mandat qu'il lui avait confié.



Ces camarades ont voté sa destitution ce week-end, à l'Assemblée générale de ladite structure. D’après les Libéraux de Kaffrine l'exclusion de l'ex porte-parole du Pds est motivé par son adhésion au courant des frondeurs, Alliance Suqqali Sopi. Etant un des initiateurs de la fronde, son attitude est une défiance vis-à-vis du parti et de son Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade.



L’ex-porte-parole est accusé de s’engager dans une mission de déstabiliser de le Pds.



