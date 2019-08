Pds : la révolte couve à l’intérieur Les nouvelles mesures prises au Parti démocratique sénégalais et l’installation de son nouveau secrétariat national, ne passent décidément pas. Et pour cause, plusieurs responsables du parti comme Me El Hadji Amadou Sall et Babacar Gaye, ont rejeté leur nouvelles fonctions, alors que d’autres ont tout simplement décidé de quitter le parti, accusant Karim Wade de prendre des décisions, tendant à se mettre en selle, lui et sa Génération du Concret. D’autres, par contre, ont pris l’option de rester dans le parti et de mener la révolte de l’intérieur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

C’est le cas de Sara Sall, qui l’a déclaré ce vendredi sur la RFM. « Je vais rester au Pds et mener le combat de l’intérieur. C’est Karim Wade qui est à la base de tout cela. Il veut s’approprier le parti, Bara Gaye n’étant qu’une spatule qu’il compte utiliser. Depuis Doha, il a continué à financer les cellules karimistes. Il a concocté un secrétariat national dont le but est d’écarter Oumar Sarr. Ils veulent qu’on quitte le parti pour leur faciliter la tâche, mais nous allons rester et mener le combat », a-t-il, en effet, déclaré.

