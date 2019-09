Pds: les femmes « excluent » Oumar Sarr et Cie et investissent Karim Wade pour 2024

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019

La Fédération nationale des femmes du Parti démocratique sénégalais (Pds) a tenu ce dimanche 8 septembre 2019, une assemblée générale au siège du parti sis à la Vdn. A l’instar des autres fédérations, celle-ci a évoqué lors des débats, la crise qui secoue le parti après le renouvellement du secrétariat national.



A l’unanimité, ces femmes libérales ont pris fait et cause pour le secrétaire général, Me Abdoulaye Wade. Elles lui ont renouvelé leur soutien et exprimé leur « entière satisfaction » pour avoir selon elles, " consacré l’entrée massive des jeunes et des femmes, les responsables de fédération » dans les instances du parti.



Woré Sarr et ses camarades ont également demandé aux instances habilitées du Pds, de constater « l’auto-exclusion du parti des frondeurs avec à leur tête Oumar Sarr et de procéder à leur remplacement dans toutes les structures où ils siégeaient, dans les coalitions où ils représentaient le parti ainsi qu’à l’Assemblée Nationale ». Dans la foulée, ont annoncé l’investiture de Karim Wade comme prochain candidat du Pds à la Présidentielle de 2024.

