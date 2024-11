Pêche - Accord de partenariat Sénégal-UE : Moins de 7 milliards FCfa reçus par le Sénégal, entre 2019 et 2024 La ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr. Fatou Diouf, a dévoilé les données financières relatives à l’Accord de Partenariat dans le domaine de la Pêche Durable (APPD), signé entre le Sénégal et l’Union européenne (UE), selon un article publié par "Le Soleil-Digital".

Accès aux ressources halieutiques : objectifs atteints



Pour l’accès aux ressources halieutiques, le Sénégal a perçu la totalité du montant prévu, qui s’élevait à plus de 2 milliards FCfa.



Appui institutionnel : des reliquats encore disponibles



En ce qui concerne l’appui institutionnel, un reliquat de plus de 500 millions FCfa reste à décaisser, d’après les chiffres communiqués.



Redevances : un manque à gagner lié aux captures non réalisées



S’agissant des redevances, le montant initialement prévu s’élevait à 4,43 milliards FCfa. Cependant, après les versements effectués, il subsiste un reliquat de plus de 100 millions FCfa. Dr. Fatou Diouf a expliqué que cette différence s’explique par le non-respect des prévisions de captures pour les 45 navires autorisés, dont la capacité estimée était de 11 750 tonnes par an. Tous ces navires n’ont pas pêché simultanément dans les eaux sénégalaises, ce qui a impacté les recettes attendues.



Un montant total de près de 7 milliards FCfa perçu



Au terme de cet accord couvrant la période 2019-2024, le Sénégal a reçu un montant global de 9.946.176 euros, soit 6.524.263.770 FCfa, selon les précisions de la ministre.



Ces données, rapportées par "LeSoleil-Digital", soulignent les défis rencontrés dans l’exploitation durable des ressources halieutiques et mettent en lumière, la nécessité d’optimiser la gestion des accords futurs.



