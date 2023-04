Pêche / Contrôle : Pour utilisation du monofilament et autres, 516 pirogues arraisonnées en 2020 Au Sénégal, le contrôle et le suivi en mer est assuré par la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (Dpsp). Selon "Bes Bi", pour utilisation du monofilament et autres, 516 pirogues ont été arraisonnées en 2020.

D’après le rapport du projet de budget du ministère des Pêches et de l’Economie maritime, il y a 1 844 inspections et/ou contrôles sur les navires autorisés à pêcher au Sénégal en 2020, nous dit-on.



Ainsi, ces opérations de suivi/contrôle et surveillance des pêches ont permis de réaliser 519 arraisonnements en 2020, dont 3 navires sénégalais, et 516 pirogues sénégalaises de pêche artisanale pour les motifs suivants : transbordement sans autorisation, absence de marquage et obstruction de mailles, utilisation d’engins prohibés tels que le monofilament, défaut d’immatriculation, défaut de permis de pêche, (vi) non-respect du port du gilet de sauvetage, pêche en zone interdite.



