Pêcheurs sénégalais disparus en mer : la pirogue retrouvée en Gambie avec un corps sans vie

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Une pirogue a échoué hier sur les côtes gambiennes avec à son bord un corps sans vie. La victime identifiée comme étant Abdou Diagne, fait partie des six pêcheurs sénégalais qui étaient à bord de l’embarcation. Ils avaient quitté Ngaparou près de Mbour, jeudi dernier, pour une partie de pêche en Gambie. Le corps sans vie de Diagne a été retrouvé attaché sur la pirogue à l’aide de cordes de filets. Les cinq autres personnes sont toujours portées disparues. Selon L’Observateur, les victimes sont tous originaires de la région de Saint-Louis, plus précisément de Diel Mbame.

