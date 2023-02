Pédophilie et acte contre nature : Un tailleur abuse d’un enfant de 10 ans et lui remet 300 FCfa pour récompense Poursuivi pour pédophilie et acte contre nature, le tailleur M. Diaw est dans de ‘’beaux draps’’. Il a entraîné un enfant de 10 ans dans son atelier de couture, avant de le pénétrer.

Né en 2013, S M. N. G a été victime d’acte contre nature par un tailleur qui a profité de sa naïveté, pour l’entraîner discrètement dans son atelier de couture. C’est alors que le garçon se trouvait au terrain de football de l’unité 22 des PA vers les coups de 15 heures, que le mis en cause l’a invité à le suivre pour l’aider à prendre ses bagages.



Et naïvement, il l’a suivi à son atelier à la cité des Impôts et des Domaines. Arrivés sur les lieux, le tailleur a fait attendre le garçon à côté pour tromper la vigilance du vendeur de lait caillé qui lui remettait les clefs de l’atelier où il a introduit le garçon. Ayant bien mûri son coup, il demande au garçon de balayer l’atelier avant de lui remettre son portable qui contenait des vidéos pornographiques, lui intimidant l’ordre de se déshabiller.



« Il a enlevé mes habits e tm’a étalé un tee-shirt par terre avant de me faire coucher là-dessus », raconte le garçon qui a subi les assauts du mis en cause. Après son forfait, il remet 300 F Cfa à la victime, tout en lui demandant de ne raconter à personne ce qui venait de se passer.



La victime qui ne pouvait garder un si lourd secret, s’en est ouverte à sa mère qui l’a automatiquement amenée à l’hôpital. Après consultation, le médecin a mentionné qu’il y a eu une fissure anale mesurant 3 cm à 6 heures.



Munie de ce document, la mère meurtrie a porté plainte. Face aux limiers, le mis en cause a nié les faits dans un premier temps, avant d’avouer sous la pression des enquêteurs. Après son aveu, il a été arrêté et déféré au parquet.











