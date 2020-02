Pédophilie et tentative de viol : il entraîne la fillette de 5 ans dans des toilettes A.T, un homme de nationalité étrangère a entraîné une fillette de 5 ans dans les toilettes d’une maison voisine, où il s’est adonné à des agissements lubriques sur elle. C’était jeudi dernier, vers 17 h, à l'unité 11B, au quartier Jaxaay, selon "Les Echos". La mère de la victime a ensuite trouvé des traces de sperme sur les habits et les mains de la gamine. Le délinquant qui a tenté de nier les faits, arguant qu’il ne comprend pas wolof, a été déféré au parquet de Rufisque pour attentat à la pudeur sans violence sur mineure, pédophilie et tentative de viol.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Février 2020 à 10:02



