Pekesse : le maire Djibril Mbaye entendu 5 h durant par les éléments de la Dscos

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019

Le maire de Pekesse est dans de beaux draps. Djibril Mbaye a été entendu pendant 5 tours d’horloge ce jeudi par les éléments de la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Dscos). Il a déféré à une convocation suite à une plainte déposée contre lui, par le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Pekesse. Lequel l’accuse, selon les sources de Leral.net, de « lotissement irrégulier et cantinisation irrégulière ». Face aux hommes en bleu, Djibril Mbaye a nié les faits qui sont reprochés. Cependant, nos sources révèlent qu’il a lourdement chargé son prédécesseur, Pape Dieng, par ailleurs ancien Directeur général de la Senelec et ancien de la Sonacos. Une convocation a été servie à ce dernier qui sera aussi entendu par les éléments de la Dscos.



Affaire à suivre.

