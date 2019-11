Pekèsse : nouvelle saisie de 750 munitions de l’armée La gendarmerie a procédé à une nouvelle saisie de 750 munitions de l’armée à Pékesse. Selon L'Observateur, Cheikh Lo, un grand notable, proche du Khalife de Darou Mousty, a été arrêté avec deux de ses collaborateurs (Dame Diop et Serigne Saliou Ndiaye) qui convoyaient les armes à Darou Mousty. Ils ont soutenu avoir acheté les armes dans une armurerie de Dakar, appartenant à des Libanais. Quid de la destination de ses munitions? Cheikh Lô a déclaré qu’elles étaient destinées à des manifestations religieuses lors desquelles on tire des balles en l’air.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2019



