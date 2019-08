Pèlerinage 2019 : Une dizaine de mort enregistrée

L’édition 2019 du pèlerinage a enregistré de nombreuses pertes en vie humaine. Une dizaine de Sénégalais a rendu l’âme aux lieux saints de l’Islam.



Certains sénégalais accusent le déficit d’urgentistes et de réanimateurs. Mais aussi, une défaillance dans l’accompagnement médical. Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, interpellé soutient la thèse de morts naturelle.



