Pèlerinage à la Mecque - Amadou Bâ: " Le secteur privé doit respecter le cahier de charges sinon..."

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Amadou Bâ, a rendu visite hier, à la délégation générale au pèlerinage à la Mecque pour discuter autour des difficultés que rencontre les pèlerins. Une occasion saisie par l'ancien argentier de l'Etat pour donner des pistes de solutions mais aussi et surtout pour inviter le secteur privé à bien suivre le cahier des charges après avoir bien encadré les opérateurs économiques. "Le cahier des charges est à respecter. Celui qui ne le fait pas, l'Etat prendra des sanctions" a averti le ministre.



"Il faut que l'on responsabilise davantage le secteur privé" a fait savoir Amadou Bâ.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos