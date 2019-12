Pèlerinage à la Mecque: le processus de privatisation est engagé Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Ba a annoncé une possible privatisation du voyage pour le pèlerinage à la Mecque, vendredi lors de son passage à l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son département.

« Un processus de privatisation est engagé, nous prendrons des mesures nécessaires pour renforcer le pouvoir de régulation et la délégation générale », a, en effet, déclaré Amadou Ba, ajoutant que des négociations sont en cours concernant le coût du voyage à la Mecque.

