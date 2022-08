Pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté : dans les murs de Jérusalem…

Après sa suspension avec la pandémie de Covid 19, les paroles du Psaume 121, 3, « Jérusalem, te voici dans tes murs… », disent bien l’action de grâce des 350 Pèlerins de la Synodalité. Arrivés le jeudi 25 août 2022 à l’aéroport David Ben Gourion de Tel Aviv, l’accueil y fut chaleureux, tout comme à Jérusalem où nous sommes hébergés. A Bethléem, devoir nous incliner pour franchir la Porte de l’humilité qui introduit à la basilique de la Nativité nous a secoués et enseigné l’humilité divine elle-même.



Quelle joie alors d’embrasser la terre où Marie a mis au monde son Fils Jésus et de prier pour les enfants et les familles qui demandent la grâce de l’enfantement ! Nous avons visité aussi la grotte où Saint rôme a séjourné pour traduire la Bi ble de l’hébreu au latin, la Vulgate. Éprouvante fut ensuite la montée vers l’église de la Visitation à Ein Karem, avec sa fresque représentant Marie chez sa cousine Elisabeth (Luc 1, 39-56), mais réconfortant d’y chanter le Magnificat, traduit en 47 langues.



Le lendemain samedi 27 août, nous sommes allés au Mont des Oliviers, lieu de l’entrée triomphale ou messianique de Jésus. De là, nous avons admiré de loin la Vieille Ville, la plus sainte au monde pour les juifs et les chrétiens, et la troisième pour les musulmans après la Mecque et Médine. Il y a aussi les murailles autour, le splendide Dôme du Rocher et la Mosquée Al Aqsa sur l’esplanade du Temple. Devant le Mur Occidental long de 77 mètres, adossé au Saint des Saints et où prient les Juifs, nous pouvions dès lors nous appliquer le Psaume 121, 3 et dire vraiment : « Jérusalem, nous voici dans tes murs … » !



A l’Eglise Saint Etienne



La journée du 28 août a débuté avec l’Eucharistie dominicale célébrée à l’église Saint Etienne de l’École biblique de Jérusalem. Puis, sous une chaleur accablante, nous avons traversé le désert de Judée qui est entre Jérusalem et Jéricho. En plus d’être la première ville conquise par le peuple israélite dans sa marche vers la Terre promise, et aujourd’hui la cité des palmiers dattiers, Jéricho rappelle aussi pour nous chrétiens le lieu du jeûne de Jésus, la guérison de l’aveugle Bartimée et la conversion de Zachée le publicain. Pas loin de là, à Qumran, il y eut le groupe juif des Esséniens, qui recopièrent les Manuscrits de Qumran ou de la Mer Morte. Aux bords de la Mer Morte, considérée le point le plus bas au monde (440 mètres au-dessous du niveau de la mer), il y avait des produits minéraux : calcium, magnésium, phosphate, sel, ainsi que plusieurs qualités de produits cosmétiques.



Le lundi 29 août, la rencontre de familles chrétiennes à Beit Jala, près de Bethléem en territoire palestinien et leurs messages, ont réchauffé nos cœurs. Savoir que nous étions le premier groupe aussi grand à y venir depuis au moins deux ans, nous a fait comprendre ce que disait un des prêtres : « désormais, leur Diocèse est devenu plus grand avec notre présence » !



Après ces chrétiens Palestiniens, nous avons visité aussi le Mémorial de Yad Vashem, édifié en mémoire de la Shoah où six millions de Juifs furent exterminés par l’Allemagne nazie. Ce mémorial nous a rappelé que la suite du Psaume 121, 3, « Jérusalem, te voici dans tes murs … », reste encore à réaliser par chacun de nous là où il se trouve : « ville où tout ensemble ne fait qu’un » ! Ainsi, Jérusalem sera vraiment la Cité de paix, le lieu de la communion fraternelle.



De Jérusalem, Frère yves Maximin Sagna

(Correspondance particulière)