Pèlerinage chrétien : 350 fidèles sénégalais en partance pour Rome cette année Ils seront 350 à se rendre au pèlerinage chrétien cette année, à Rome. Les fidèles quitteront le Sénégal le 24 août prochain pour regagner Dakar le 14 septembre prochain. Hier, lors d’une messe, ils ont été sensibilisés sur la dimension de ce pèlerinage et invités à privilégier l’aspect religieux, la prière et la dévotion, en lieu et place du ludique, les photos et les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos