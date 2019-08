Pèlerinage chrétien : Les 350 fidèles sont partis, hier samedi L’avion de la compagnie IBERIA avec à son bord les 350 pèlerins sénégalais a décollé de l’aéroport Dakar Blaise Diagne à 2h26. L’embarquement des pèlerins a été précédé par une cérémonie officielle et des prières. Des prières pour la paix, un bon hivernage, la cohésion sociale et religieuse…

Venu délivrer le message du chef de l’Etat, Alhousseynou Diallo, le directeur de cabinet du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est revenu sur l’engagement constant de l’Etat pour une bonne organisation de ce pèlerinage. Ce qui a été confirmé par Mgr Paul Abel Mamba, président du Comité interdiocésain national pour les pèlerinages catholiques (Cinpec). L’évêque de Ziguinchor a dit comprendre et accepter les explications techniques du SG de LAS (coïncidence avec le retour de deux vols de la Mecque, plus de 800 pèlerins) en ce qui concerne leur départ cette année de l’aérogare principale et non de l’aérogare des pèlerins.

Auparavant, le SG de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport dans son mot de bienvenue a insisté sur le fait que l’aérogare des pèlerins est construite pour toutes les communautés religieuses. Pape Mahawa Diouf s’est félicité de l’engagement de tous les acteurs aéroportuaires pour mettre tous les pèlerins dans les conditions optimales de sûreté et de sécurité.

Le secrétaire général et le directeur de cabinet du ministère des Transports Aériens et du Tourisme ont assisté à la cérémonie officielle comme Augustin Tine, directeur de cabinet du chef de l’Etat. Côté religieux, on peut aussi relever la présence de Mgr André Gueye, évêque de Thiès.

Source Pressafrik



