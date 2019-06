Pèlerinage de Nimzatt : un bus se renverse et fait trois morts Un accident mortel s’est produit, hier, jour de l’Aid-El-Fitr, sur l’axe Tiguend-Rosso (Mauritanie), selon Ndarinfo. Un bus immatriculé LG 2756 B en provenance de Nimzatt et en partance pour Saint-Louis, s’est renversé en plein milieu de la chaussée.



Trois personnes sont décédées sur le coup. Les blessés, dont le chauffeur, ont été évacués à l’hôpital de Nouakchott, selon la même source.



