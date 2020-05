Pèlerinage marial de Popenguine 2020 annulé: les fidèles chrétiens jugent sage la décision de l'Eglise en cette période à risque La décision de reporter cette année le pèlerinage marial de Popenguine a été accueillie avec philosophie, par de nombreux chrétiens interrogés. Pour certains, c’est une décision divine qu’il faut accepter. Et ajoutent-ils, la décision des responsables catholiques ne fait que traduire la prudence qui est recommandée en cette période de pandémie du Coronavirus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Plus spirituellement, pour d’autres, c’est un enseignement pour les chrétiens d’apprendre à vivre le Christ et ses enseignements au sein de leur foyers.



Avec cette courbe ascendante des contaminations, nombreux sont ceux qui sont d’avis que les rassemblements sont des facteurs à risque de propagation de la maladie.



C’est donc que la décision annoncée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque Métropolitain de Dakar, pour l'annulation de ce grand rendez-vous qui regroupe annuellement des milliers de fidèles, a été bien accueillie.



Le pèlerinage marial de Popenguine était prévu pour se tenir le week-end de la Pentecôte, du 30 mai au 01 Juin 2020, fête éponyme.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos