Pèlerinage marial de Popenguine 2022 : Le dispositif de veille et de contrôle de la qualité́ de service de l’ARTP L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), comme à l’accoutumée, a mis en place un dispositif de veille et de contrôle de la qualité́ de service (Qos) offerte par les trois opérateurs de téléphonie mobile au Sénégal que sont Sonatel (Orange), Saga Africa Holding Limited (Free) et Expresso durant le Pèlerinage marial de Popenguine 2022.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juin 2022 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, selon le communiqué reçu, pour veiller à la prise en charge effective par les opérateurs d’éventuelles perturbations, une équipe technique de l’ARTP est présente sur les lieux durant toute la période de l’événement religieux, pour effectuer des tests qualitatifs sur le site et ses environs.



Cette équipe sera en relation permanente avec les opérateurs pour la prise en charge de tout problème technique ou dysfonctionnement qui pourrait survenir.



Dans la foulée, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes a mis en place le numéro vert fonctionnel jusqu’à la fin du Pèlerinage marial de Popenguine 2022.



Pour tout dysfonctionnement constaté sur le réseau des différents opérateurs, merci de contacter nos services compétents au 800 800 200.



« L’ARTP souhaite un bon Pèlerinage marial à toute la communauté chrétienne ! », dit son Directeur général.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook