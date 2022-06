Pèlerinage marial de Popenguine : Sonatel renforce son dispositif technique

«En plus des investissements techniques qui sont réalisés pour assurer une bonne couverture téléphonique (fixe, mobile et internet) et la disponibilité de ses produits et services, Sonatel renforce également son dispositif d’accompagnement des pèlerins notamment les marcheurs. Les commodités habituelles sont mises à la disposition du Comité d’organisation et de la presse pour un bon déroulement de l’évènement », renseigne l’opérateur dans un communiqué de presse.



Selon la même source, un dispositif de renforcement des capacités réseaux avec 04 moyens mobiles temporaires déployés pour l’événement, dont 3 à l’intérieur de Popenguine et le dernier sur l’axe depuis Nguekhokh. En plus des extensions capacitaires sur la 4G concernant l’ensemble des sites permanents de Popenguine (rajout couche LTE2600). Soit une hausse globale de 110% sur la capacité 4G et de 80% sur la capacité 3G, et celles des capacités du réseau de transport/IP ont également été renforcées sur la Petite Côte.



Sonatel ajoute qu’un dispositif de télésurveillance renforcée du réseau qui aura pour but de mobiliser l’ensemble des experts du réseau sur un pont téléphonique de coordination (avant, pendant et après). Un dispositif d’analyse et de traitement des plaintes Clients (temps réel) pour recueillir les remontées client au fil de l’eau et faire un feedback après traitement pour le pilotage et la coordination des actions. Enfin un dispositif spécial d’intervention est monté avec une permanence technique sur Popenguine.



Un soutien multiforme est apporté au Comité inter décanal de coordination de la marche du pèlerinage (Cicomap) qui compte 22 000 marcheurs. En plus du soutien en eau de milliers de bouteilles de notre partenaire Kirène distribuées aux marcheurs, un apport logistique est apporté au comité. Des commodités qui permettent aux pèlerins d’accomplir la marche dans les meilleures conditions, sont aussi mises en place.



