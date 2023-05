Pèlerinage marial de Popenguine : Sonatel renforce son dispositif technique

«En plus des investissements techniques qui sont réalisés pour assurer une bonne couverture téléphonique (fixe, mobile et internet) et la disponibilité de ses produits et services, Sonatel renforce également son dispositif d’accompagnement des pèlerins, en particulier les marcheurs. Les commodités habituelles sont mises à la disposition du Comité d’organisation et de la presse pour un bon déroulement de l’évènement, notamment la connectivité pour sa diffusion en direct. 02 liaisons spécialisées internet et 02 accès secours ADSL sont ainsi installés au niveau du sanctuaire pour la diffusion de l’événement sur internet, 01 ligne ADSL au Siège du comité pour la coordination et 03 lignes ADSL pour l’espace presse », lit-on dans un communiqué de presse reçu à notre rédaction.

Selon la même source, un dispositif exceptionnel de suivi du fonctionnement de nos réseaux sera mis en place afin d’assurer aux clients une très bonne expérience d’utilisation et éviter tout dysfonctionnement durant le pèlerinage. Ainsi, 04 antennes mobiles additionnelles sont réparties au nouveau sanctuaire, à l’ancien sanctuaire, à la place Kizito (arrivée marcheurs) et vers le site de la Senelec (corniche). Le Très haut débit est présent avec le rajout de couche LTE 2600 sur 05 sites existants à Popenguine. La sécurisation du service internet à Popenguine est assurée via deux itinéraires Somone et Aibd.



Le dispositif technique comportera au total 9 sites 2G/3G/4G sur Popenguine, dont 05 moyens mobile (avec 01 sur l’axe routier). Soit une hausse de 170 % sur les capacités 4G, 85% sur la 3G et 93 % sur la 2G à Popenguine avec un dispositif de télésurveillance renforcée du réseau.

Sonatel informe qu’un soutien multiforme est apporté au Comité inter décanal de coordination de la marche du pèlerinage qui compte 22.000 marcheurs. En plus du soutien en eau de soixante-six mille six cent six (70.606) bouteilles avec notre partenaire Kirene distribuées aux marcheurs, vingt mille (20.000) tee-shirts sont mis à disposition pour habiller ces derniers et un apport logistique est apporté au comité. Des commodités, qui permettent aux pèlerins d’accomplir la marche dans les meilleures conditions, sont aussi mises en place.



Pour faciliter le travail de couverture médiatique du pèlerinage par les journalistes, Sonatel a, comme à l’accoutumée, équipé l’espace presse d’ordinateurs avec une connexion permanente à internet, d’accès wifi, de lignes téléphoniques, d’imprimantes laser et de toutes les commodités utiles aux journalistes, envoyés spéciaux et correspondants des différentes rédactions.



