Pèlerins bloqués à Dakar: Palla Mbengue charge sévèrement la Commission et demande l’ouverture d’une enquête L’affaire des 47 pèlerins étrangers bloqués à l’aéroport Blaise Diagne, faute de visa, est partie pour être une nouvelle polémique. Et pour cause, alors que la délégation par la voix de son porte-parole Abdoul Aziz Mbaye, impute la responsabilité aux voyagistes privés, Palla Mbengue, un opérateur privé, a réagi pour renvoyer la balle aux autorités.

« Personne n’est responsable dans cette affaire en dehors de la Délégation. Parce qu’il s’agit du quota du Sénégal, dont la Commission restitue une partie aux privés. On dit à chaque fois, ce sont les privés. Mais de quels privés il s’agit. Nous demandons l’ouverture d’une enquête pour apporter la clarté dans cette affaire », a déclaré Palla Mbengue sur la RFM, ce jeudi.



Dans le même temps, dénonce le patron de Lébougui Voyages, « et puisqu’il s’agit de quota du Sénégal, comment cela se fait que des étrangers puissent bénéficier du quota du Sénégal pour aller à la Mecque, puisque qu’on nous parle de Guinéens et d’autres nationalités. Il faudra absolument tirer cette affaire au clair ».

