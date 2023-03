Pénurie à Dakar du sucre en poudre : « D’ici la fin de la semaine, la situation va revenir à la normale », directeur du commerce intérieur

Depuis un certain temps à Dakar, on note encore une pénurie du sucre en poudre dans les boutiques de quartiers. Le produit est même introuvable dans certaines localités de la capitale. Une situation qui préoccupe les consommateurs surtout en cette période de carême et avec le Ramadan qui s’approche à grands pas. Interpellé sur la question, le Directeur du commerce intérieur Bamba Ndao qui reconnait que des disfonctionnements ont été notés dans l’approvisionnement du marché en sucre assure que la situation va bientôt revenir à la normale.



« Des disfonctionnements sont notés au niveau de l’approvisionnement, mais nous sommes en train de régler ça. D’ici la fin de la semaine, la situation va revenir à la normale. C’est vrai que par endroits, on note des manquements de sucre. Nous sommes en train de régler ces perturbations avec la Compagnie sucrière sénégalaise (Css)», indique-t-il.



Par ailleurs, M Ndao rassure les consommateurs que les prix qui ont été fixés par l’Etat vont rester stables.

« Par rapport au prix, si le produit est disponible, le prix reste stable. C’est quand le produit se fait rare qu’il y a des disfonctionnements au niveau du prix. Quand il y a un bon niveau d’approvisionnement, on peut vous garantir qu’il n’y aura pas une hausse des prix. On est en train de tout mettre en œuvre pour que le sucre soit disponible sur le marché en cette période de Carême et pour le Ramadan qui sont des moments de très forte demande. Nous tenons vraiment à rassurer les populations qu’on peut espérer avoir un Ramadan sans difficulté », soutient-il.



Le ministère du Commerce est en train de poursuivre les opérations de contrôle au niveau des marchés et des boutiques de quartiers pour veiller à l’application stricte de la baisse des prix des denrées de premières nécessités.



« Ce ne sont pas des opérations périodiques que nous menons. Nous sommes sur le terrain de manière régulière. C’est notre cœur de métier. On est présent sur le terrain pour essayer d’amener au moins les gens à respecter la mesure », a laissé entendre le Directeur du commerce intérieur

Sud quotidien