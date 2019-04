Pénurie d'eau : La conduite principale du Lac de Guiers encore endommagée

Une entreprise française, travaillant sur le site à hauteur de Ndande, a encore endommagé ce lundi, la conduite principale du Lac de Guiers. Une situation qui risque d’entraîner des perturbations dans la distribution de l’eau dans plusieurs localités du pays.



« Les ouvrages de production du système d’alimentation en eau de Dakar vont être bientôt à l’arrêt. Et, la distribution de l’eau va connaitre des perturbations allant de la baisse de pression au manque d’eau », a informé sur les ondes de la Rfm, le chargé de communication de la Sénégalaise des Eaux (SDE), Ndiaya Diop.



Louga, Thiès et Dakar pourront être touchés par un manque. D’après Ndiaya Diop, les équipes de la SDE sont sur place pour faire la première évaluation afin de préparer le terrain pour les travaux et essayer de donner un délai pour ce qui concerne la durée de la réparation.



A retenir que la conduite principale de Lac de Guiers avait connu à une date récente, un incident de même nature. Seulement, le chargé de communication de la SDE promet un éventuel retour à la normale de la distribution de l'eau, demain soir.











Leral



