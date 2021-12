Pénurie d'eau: Les populations de Fass expriment leur soif La pénurie d'eau est devenue fréquente à Dakar. En cette période de préparation des fêtes, certains quartiers peinent à se ravitailler suffisamment en eau. Les populations de Fass n'en peuvent plus et demandent de l'aide. Les coupures d'eau ont de graves conséquences du fait des dégâts qu'elles causent. Une situation qui fait monter la colère des Sénégalais.



À Fass bâtiment, les résidents manifestent leur mécontentement car depuis des jours, ils vivent des situations désastreuses, du fait du manque d'eau. Marième Niang, femme de ménage : " Nos enfants arrivent même en retard à l'école, nos tâches ménagères s'achèvent tardivement. Nous sommes obligés de nous lever vers 3h du matin pour espérer avoir de l'eau ».



Selon elle, la Sen'Eau devrait être en mesure de satisfaire la clientèle. Sur ce, les autorités sont appelées à trouver une solution pour la disponibilité de l'eau en permanence.



À quelques encablures du marché de Fass, souligne "Rewmi", Yousouf Sène, un étudiant trouvé chez un vendeur d’eau, confie : « Avec les coupures d’eau intempestives, nous avons eu à interrompre un cours très important. A Fass Colobane, nous sommes confrontés à des difficultés pour nous ravitailler en eau ».



Pour Boubacar Fall, un autre citoyen, il est important de faire la génèse de la situation, car des efforts ont été menés mais le problème reste entier. Pour rappel, la SDE avait lancé une alerte pour faire comprendre que Sen'Eau n'avait pas les capacités pour la fourniture suffisante en eau.



Depuis l'arrivée de cette société, cela est avéré et les populations en souffrent. Ainsi, il invite l’État à prendre ses responsabilités car c’est inadmissible au 21e siècle, qu'on parle encore d'insuffisance en eau.

